Dilenci değil sanki fabrikatör: Bir günde 19 bin 765 TL'lik kazançla rekor kırdı
Hatay’da zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde dilencilik yaptığı tespit edilen şahsın üzerinden bir günlük kazancı olduğu tahmin edilen 19 bin 765 TL çıktı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi halkın vicdani duygularını istismar ederek para toplayan dilencilere karşı etkili denetimler gerçekleştiriyor. HBB Zabıta Dairesi Başkanlığı Hatay genelinde halkın huzurunu muhafaza etmek, asayişi sağlamak, dilencilere karşı faaliyetler yürütmek gibi konularda denetimlerini düzenli aralıklarla sürdürüyor.
Zabıta ekiplerinin devriyesi esnasında Antakya Haraparası Mahallesinde vatandaşların dini ve manevi duygularını istismar eden yaşlı bir şahıs olduğu tespit edildi.
Zabıta ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın bir günde 19 bin 765 TL para topladığı tespit edildi. Dilenciye idari yaptırım tutanağı düzenledi ve üzerinden çıkan paraya kamuya aktarılmak üzere el konuldu.
Zabıta ekiplerinin bir daha dilenmemesi konusunda uyardığı şahıs, 'Peki' yanıtıyla cevap verdi.