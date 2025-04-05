Dilenciden üstünden çıkan servet için akılalmaz savunma
Eskişehir'de üzerinden 42 bin 32 TL ile farklı miktarlarda Dolar ele geçirilen dilenci "paralar uzaydan gelmiş, ben de uzaydan geldim" diyerek kendisini savundu.
Eskişehir'de dilenciliğin önlenmesine yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. O çalışmaların birini gerçekleştiren Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hamamyolu Cadedesi'nde dilenen H.N. (56) isimli şahsı yakaladı. Şahsın üst aramasında, dilencilikten elde ettiği bir miktar para ele geçirilip muhafaza altına alındı. H.N.'yi almak için bir otomobille gelen S.A ve T.A. şahıslar da şüphe üzerine yakalandı.
H.N.'yi dilendirdiğinden şüphelenilen şahısların, dilencilikten kazandıkları parayı çöp poşetinin içine doldurduğu, üzerini ise dikkat çekmemesi için çarşafla kapattığı belirlendi.
Poşet içindeki dilencilik geliri para, 8 zabıta görevlisince 1 saatte sayıldı.
Şahısların üzerinden çıkan paranın toplamda 42 bin 32 TL olduğu belirlendi.