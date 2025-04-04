Dilencinin üzerinden çıkan parayı gören gözlerine inanamadı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Batı Bölgesi Amirliği ekipleri, vatandaşların duygularını sömüren dilencilerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda Konyaaltı İlçesi Atatürk Bulvarı'nda yer alan bir AVM'nin önündeki üst geçitte oturarak dilencilik yapan bir kişiyi tespit etti.