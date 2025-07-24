Dışarısı 40, içerisi 13 derece! Serinlemek isteyen buraya akın ediyor

Serinlemek için mağarayı tercih ettiğini belirten Ali Softa, "Çankırı’da hava sıcaklıkları çok yüksek olduğu için serinlemek amacıyla Tuz Mağarası’na geliyoruz. Burası, yerin 150 metre altında olduğu için oldukça serin bir yer. Yaz aylarında adeta buzdolabı gibi bizi serinletiyor. Aşırı sıcaklardan bunaldığımda buraya geliyorum. Gerçekten çok serin ve çok güzel bir yer. Gezilecek, görülecek alanları da var. Şehirde soğuk su içince hasta oluyoruz ama burada doğal bir serinlik olduğu için hiçbir zararı olmuyor. Hem serinliyoruz hem de tarihi güzelliklere tanıklık etmiş oluyoruz" dedi.