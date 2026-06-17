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  4. Termometreler 37 dereceye ulaştı, çocukların tehlikeli eğlencesi başladı

Diyarbakır'da sıcaklık 37 dereceye ulaştı: Çocuklar yasaklı Anzele Parkı havuzunda serinliyor

Diyarbakır'da hava sıcaklığının 37 dereceyi bulmasıyla sıcaktan bunalan çocuklar, serinlemek için Sur ilçesindeki tarihi Anzele Parkı'na akın etti.

Kaynak: DHA
Diyarbakır'da sıcaklık 37 dereceye ulaştı: Çocuklar yasaklı Anzele Parkı havuzunda serinliyor - Resim: 1

Diyarbakır'da yaz mevsiminin kendini iyiden iyiye hissettirmesiyle birlikte termometreler 37 dereceye kadar yükseldi. Kent genelinde etkili olan bunaltıcı sıcaklar, özellikle çocukları alternatif ve kimi zaman tehlikeli serinleme yöntemlerine yöneltiyor. H

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Diyarbakır'da sıcaklık 37 dereceye ulaştı: Çocuklar yasaklı Anzele Parkı havuzunda serinliyor - Resim: 2

Havuza girmek için her hafta Gazi semtinden Sur ilçesine geldiğini belirten Emir Çakmak, yaz sezonunu açtıklarını ifade ederek yerel yönetime bir çağrıda bulundu. 

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Diyarbakır'da sıcaklık 37 dereceye ulaştı: Çocuklar yasaklı Anzele Parkı havuzunda serinliyor - Resim: 3

Çakmak, "Belediyeden bir ricam var; gelip bu taşları çıkartsınlar. Ayaklarımız parçalanıyor. Hava sıcak, evimiz sıcak. Tehlikeli olsa da insanlar gelip serinleyip evlerine dönüyorlar," dedi.

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Diyarbakır'da sıcaklık 37 dereceye ulaştı: Çocuklar yasaklı Anzele Parkı havuzunda serinliyor - Resim: 4

Yenişehir ilçesinden parka gelen Harun Kaymak ise evlerindeki soğutma sistemlerinin yetersizliğine dikkat çekti.

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