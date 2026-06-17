Diyarbakır'da sıcaklık 37 dereceye ulaştı: Çocuklar yasaklı Anzele Parkı havuzunda serinliyor

Diyarbakır'da yaz mevsiminin kendini iyiden iyiye hissettirmesiyle birlikte termometreler 37 dereceye kadar yükseldi. Kent genelinde etkili olan bunaltıcı sıcaklar, özellikle çocukları alternatif ve kimi zaman tehlikeli serinleme yöntemlerine yöneltiyor. H