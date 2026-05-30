Doğa harikası Dipsizgöl tanınmaz halde! Ziyaretçiler hayal kırıklığı yaşadı
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bulunan ve "timsah gözü" andıran turkuaz rengiyle bilinen tabiat parkı Dipsizgöl, son dönemde etkili olan yoğun yağışların ardından renk değiştirdi. 17 metre derinliğindeki gölün balçık rengine bürünmesi, bayram tatilinde bölgeyi ziyaret eden doğaseverlerde hayal kırıklığı yarattı.
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde yer alan ve yüzeyini kaplayan yosunlar ile kendine has turkuaz rengi sayesinde "timsah gözünü" andıran Dipsizgöl, tanınmaz hale geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tescillenen tabiat parkı, bölgede son günlerde aralıksız süren yoğun yağışların ardından ani bir renk değişimi yaşayarak balçık görünümüne büründü.
Bayram Tatilinde Gelen Ziyaretçiler Hayal Kırıklığı Yaşadı
Görüntüsü kadar hakkındaki efsanelerle de turizm odağı olan göl, Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda doğaseverin uğrak noktası oldu. Ancak saklı cenneti görmeye gelen turistler karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.
Derinliği yer yer 17 metreye ulaşan ve tabanındaki yoğun yosun tabakası nedeniyle daha alt katmanları tam olarak ölçülemeyen suyun, berraklığını tamamen kaybederek kahverengiye döndüğü görüldü.
Zeminden kaynayan göl suyundaki renk değişimine neyin neden olduğu bilinmese de son zamanlarda aralıksız devam eden yağışların etkilemiş olabileceği düşünülüyor.
Gölün ziyaretçileri, gölde yaşanan renk değişiminin araştırılarak gölün eski görünümüne kavuşturulmasını istediler.