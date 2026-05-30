Doğa tutkunlarının gözdesi Yeşil Göl'e bayramda ziyaretçi akını
Çorum’un Laçin ilçesinde yer alan ve "saklı cennet" olarak anılan Yeşil Göl, kendine has su rengi ve etrafını saran zengin bitki örtüsüyle doğaseverlerin odak noktası oldu. Şehir hayatının gürültüsünden kaçmak isteyenlerin uğrak yeri haline gelen göl, son dönemdeki etkili sağanak yağışların ardından su seviyesinin yükselmesiyle birlikte ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor.
Çorum’un Laçin ilçesindeki saklı cennet Yeşil Göl, havaların ısınmasıyla birlikte çevre illerden ve kent merkezinden gelen yüzlerce vatandaşı ağırlıyor. Benzersiz su rengi, zengin bitki örtüsü ve ormanlık alanıyla büyüleyici bir atmosfere sahip olan bölge, aynı zamanda tatlı su biyolojik çeşitliliği ve barındırdığı balık türleriyle de dikkat çekiyor.
Doğa Yürüyüşleri ve ATV Turları Düzenleniyor
Hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen ziyaretçiler, göl kıyısındaki mesire alanlarında piknik yaparken, macera tutkunları için de alternatif aktiviteler sunuluyor.
Ziyaretçiler ormanın derinliklerine uzanan patika yollarda doğa yürüyüşü yapabilirken, bölgede organize edilen ATV turları ile de engebeli arazi şartlarında heyecan dolu anlar yaşayabiliyor. Yılın her dönemi farklı bir renk paletine bürünen göl çevresi, fotoğraf sanatçılarının da öncelikli rotaları arasında yer alıyor.
"Bahar Yağışları Can Suyu Oldu"
Arkadaşlarıyla birlikte bölgeyi ziyarete gelen Mehmet Karakurt, göldeki su seviyesinin son dönemde değiştiğini vurguladı. Karakurt, "Köpeğimizi gezdirmeye geldik. 2-3 hafta önce özellikle su seviyesi çok aşağıdaydı. Ama son yağışlarla birlikte yükselmiş durumda. Sadece burası değil, diğer barajlarımız da aynı şekilde. Buranın havası çok güzel" ifadelerini kullandı.