Doğada kendi kendine yetişiyor, kilosu çarşıda pazarda 2 bin TL'den satılıyor!
Erzincan'da Keşiş ve Munzur Dağları'nın 2 bin rakımlı zirvelerinde doğal olarak yetişen çaşır mantarı, bu sezon kilogramı 2 bin TL'den tezgahlarda yerini aldı. Yüksek protein değeri ve eşsiz lezzetiyle altınla yarışan çaşır mantarı, zorlu doğa koşullarında toplanıyor.
Kaynak: İHA
Havaların ısınmasıyla birlikte Keşiş ve Munzur Dağları'nda zorlu bir mesaiyle toplanan bu özel mantar, yüksek protein değeri ve eşsiz lezzetiyle hem bölge halkından hem de doğal beslenmek isteyenlerden yoğun ilgi görüyor
Zorlu Hasat Fiyatları Katladı
Nadir bulunması ve engebeli arazi şartlarında toplanması, çaşır mantarının yüksek fiyatını belirleyen en önemli etkenler arasında yer alıyor.
Bölge halkı tarafından "damar" veya "evlek" olarak adlandırılan özel bölgelerde yetişen mantar, çoğunlukla aynı kök üzerinde küme halinde çıkıyor.
