Doğada kendiliğinden yetişen ''kara elmas'' köylülerin gelir kapısı oldu: Kilosu 1000 TL
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, Kazdağları’nın eteklerinde yaşayan köylüler için kuzugöbeği mantarı önemli bir gelir kapısı oldu. Kilosu bin liradan alıcı bulan bu değerli mantar türü için dağların yolunu tutan vatandaşlar, şimdi gözünü yağmurlarla birlikte çıkacak olan altın ve ayı mantarına dikti.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında yer alan Kazdağları’nın bereketli toprakları, bahar aylarının gelmesiyle birlikte köylülerin geçim kaynağı oldu. Zerdalilik, Dağahmetçe, Alakeçi ve Çalıdağ gibi dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar, doğada kendiliğinden yetişen ve "kuzugöbeği" olarak bilinen değerli mantarı toplamak için yoğun mesai harcıyor.
Kilosu bin lira
Bölge halkı tarafından binbir güçlükle toplanan kuzugöbeği mantarı, yüksek besin değeri ve nadir bulunması nedeniyle mantar toptancıları tarafından kilogramı bin liradan satın alınıyor. Köylüler, her mevsim farklı bir türün yetiştiği Kazdağları’nda bu değerli mantarları toplayarak aile bütçelerine önemli bir katkı sağlıyor.
Bu yıl kuzugöbeği mantarının beklenen miktarda çıkmadığını belirten Alakeçi köyü sakinlerinden Mehmet Başaran (56), önümüzdeki günlerde beklenen yağışlarla birlikte diğer türlerin bollaşmasını umduklarını söyledi. Başaran süreci şu sözlerle anlattı:
"Kuzugöbeği mantarını kilosunu 1000 liraya sattım. Yeteri kadar kuzugöbeği mantarı çıkmadı. Ümidimiz sarı mantar ve ayı mantarında. Bu şekilde gelir elde ediyoruz"