Doğada kendiliğinden yetişen ''kara elmas'' köylülerin gelir kapısı oldu: Kilosu 1000 TL

Kilosu bin lira

Bölge halkı tarafından binbir güçlükle toplanan kuzugöbeği mantarı, yüksek besin değeri ve nadir bulunması nedeniyle mantar toptancıları tarafından kilogramı bin liradan satın alınıyor. Köylüler, her mevsim farklı bir türün yetiştiği Kazdağları’nda bu değerli mantarları toplayarak aile bütçelerine önemli bir katkı sağlıyor.