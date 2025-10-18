Doğayla tarihin buluştuğu saklı cennet, ''En İyi Turizm Köyü'' seçildi

KALEKÖY- KEKOVA BÖLGESİ

Kale Üçağız köyü, yerel olarak sadece Kale veya antik Simena olarak da isimlendirilen Demre ilçesinde Kekova adasının da bulunduğu antik bir Likya bölgesi. Aperlae'nin kısmen batık kalıntıları ve bir kalesi olan küçük bir köy. Ada kısmına ulaşım sadece deniz yoluyla mümkün. Kekova bölgesi 260 kilometrekare ve Kekova adasını, Kaleköy ve Üçağız köylerini ve Simena, Dolchiste ve Teimioussa adlı dört antik kenti kapsıyor. Üçağız eski adı Teimioussa, Kaleköy'e 1 kilometre uzaklıkta, aynı adı taşıyan küçük bir koyun kuzeyinde, doğusunda Teimiussa harabeleri olan bir köy. Üçağız ismi, açık denize açılan üç çıkışa atıfta bulunarak 'üç ağız' anlamına geliyor. Kekova ise Likya dilinde Dolichiste ve Üçağız açıklarındaki küçük, kayalık bir ada ve 4.5 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip.