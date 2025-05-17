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Doktorun annesine ''bal tüket'' tavsiyesiyle hem kendi işinin patronu hem de bal kralı oldu

Gaziantep'te yaşayan Mehmet Uçar astım hastası olan annesine doktorların bal yemesi tavsiyesi sonrası 2 arıyla başladığı arıcılık mesleğine yıllık 2 ton bal üretimine ulaştı.

Kaynak: İHA
Doktorun annesine ''bal tüket'' tavsiyesiyle hem kendi işinin patronu hem de bal kralı oldu - Resim: 1

Gaziantep'te yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Uçar, 1997 yılında astım hastası olan annesini doktora götürdü.

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Doktorun annesine ''bal tüket'' tavsiyesiyle hem kendi işinin patronu hem de bal kralı oldu - Resim: 2

Doktorun bal ye tavsiyesi üzerine Uçar, çevre illerden bal almaya başladı.

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Doktorun annesine ''bal tüket'' tavsiyesiyle hem kendi işinin patronu hem de bal kralı oldu - Resim: 3

Sürekli bal almaya başlayan Uçar, 2 arı alarak annesi için bal üretmeyi denedi.  Zamanla arıları çoğalan Uçar 350 kovan arıya ulaştı. 

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Doktorun annesine ''bal tüket'' tavsiyesiyle hem kendi işinin patronu hem de bal kralı oldu - Resim: 4

Yıllık 2 ton bal ürettiğini belirten Uçar, 29 yaşında annesi için başladığı arıcılık mesleğini büyük bir aşkla sürdürdüğünü söyleyerek, Türkiye'nin her yerine bal gönderdiğini ifade etti.

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