Doktorun annesine ''bal tüket'' tavsiyesiyle hem kendi işinin patronu hem de bal kralı oldu
Gaziantep'te yaşayan Mehmet Uçar astım hastası olan annesine doktorların bal yemesi tavsiyesi sonrası 2 arıyla başladığı arıcılık mesleğine yıllık 2 ton bal üretimine ulaştı.
Kaynak: İHA
Gaziantep'te yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Uçar, 1997 yılında astım hastası olan annesini doktora götürdü.
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Doktorun bal ye tavsiyesi üzerine Uçar, çevre illerden bal almaya başladı.
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Sürekli bal almaya başlayan Uçar, 2 arı alarak annesi için bal üretmeyi denedi. Zamanla arıları çoğalan Uçar 350 kovan arıya ulaştı.
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Yıllık 2 ton bal ürettiğini belirten Uçar, 29 yaşında annesi için başladığı arıcılık mesleğini büyük bir aşkla sürdürdüğünü söyleyerek, Türkiye'nin her yerine bal gönderdiğini ifade etti.
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