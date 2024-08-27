Düğün takılarının vergisi var mı ? Uzman isim uyardı
Türkiye'de yıllardır "düğünde takılan takılar kimin, gelinin mi, damadın mı" sorusu tartışılırken şimdi de düğünde takılan takıların vergisinin olup olmadığı gündem oldu.
Van'da yapılan bir aşiret düğününde, geline 2 kilo altın, damada ise 21 milyon 200 bin TL değerinde takı takıldı.
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Takı töreninden sonra düğün takısının vergisi sorusu var mı akıllara geldi.
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Konuyla ilgili olarak tv100'e bir açıklama yapan İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, düğün takısını vergisi olmadığını fakat varlık olarak belirtilmek zorunda olduğunu ifade etti.
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Ancak Alkin “Düğün takısının vergisi yok ama varlık olarak belirtmek zorundasınız. Belli bir görev yüzünden bir mal beyanı vermişse mutlaka ilk verdiği mal beyanın fotoğrafını çeksin” diyerek de uyardı.
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