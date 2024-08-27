  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Düğün takılarının vergisi var mı ? Uzman isim uyardı

Düğün takılarının vergisi var mı ? Uzman isim uyardı

Türkiye'de yıllardır "düğünde takılan takılar kimin, gelinin mi, damadın mı" sorusu tartışılırken şimdi de düğünde takılan takıların vergisinin olup olmadığı gündem oldu.

Düğün takılarının vergisi var mı ? Uzman isim uyardı - Resim: 1

Van'da yapılan bir aşiret düğününde, geline 2 kilo altın, damada ise 21 milyon 200 bin TL değerinde takı takıldı.

1 / 7
Düğün takılarının vergisi var mı ? Uzman isim uyardı - Resim: 2

Takı töreninden sonra düğün takısının vergisi sorusu var mı akıllara geldi.

 

2 / 7
Düğün takılarının vergisi var mı ? Uzman isim uyardı - Resim: 3

Konuyla ilgili olarak tv100'e bir açıklama yapan İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, düğün takısını vergisi olmadığını fakat varlık olarak belirtilmek zorunda olduğunu ifade etti.

3 / 7
Düğün takılarının vergisi var mı ? Uzman isim uyardı - Resim: 4

Ancak Alkin “Düğün takısının vergisi yok ama varlık olarak belirtmek zorundasınız. Belli bir görev yüzünden bir mal beyanı vermişse mutlaka ilk verdiği mal beyanın fotoğrafını çeksin” diyerek de uyardı.

 

4 / 7