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Dünyada örneği yok: Denizli'de 9 milyon yıllık keşif

Denizli'de yapılan kazı çalışmalarında 9 milyon yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen ''kılıç dişli'' kedi kafatası fosili bulundu.

Kaynak: DHA
Dünyada örneği yok: Denizli'de 9 milyon yıllık keşif - Resim: 1

Tavas ilçesi Kayaca Mahallesi yakınlarındaki alanda, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet İhsan Aytek'in bilimsel danışmanlığında 2022 yılında kazı çalışmaları başlatıldı. 

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Dünyada örneği yok: Denizli'de 9 milyon yıllık keşif - Resim: 2

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Denizli Müze Müdürlüğü başkanlığında yapılan çalışmalarda ayrıca çeşitli üniversitelerden paleoantropolog, paleontolog, jeolog ve öğrenciler de görev alıyor. 

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Dünyada örneği yok: Denizli'de 9 milyon yıllık keşif - Resim: 3

Almanya'daki Eberhard Karls Üniversitesi ile de ortaklaşa yapılan kazılarda şimdiye kadar zürafa, fil, gergedan, at, boynuzlugillere ait hayvanlar, sırtlan, kedigiller, karınca yiyen gibi hayvanlara ait 500 fosil bulundu.

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Dünyada örneği yok: Denizli'de 9 milyon yıllık keşif - Resim: 4

Son yapılan kazılarda ise 9 milyon yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen kılıç dişli kedi kafatası bulundu.

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