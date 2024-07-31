Dünyada örneği yok: Denizli'de 9 milyon yıllık keşif
Denizli'de yapılan kazı çalışmalarında 9 milyon yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen ''kılıç dişli'' kedi kafatası fosili bulundu.
Tavas ilçesi Kayaca Mahallesi yakınlarındaki alanda, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet İhsan Aytek'in bilimsel danışmanlığında 2022 yılında kazı çalışmaları başlatıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Denizli Müze Müdürlüğü başkanlığında yapılan çalışmalarda ayrıca çeşitli üniversitelerden paleoantropolog, paleontolog, jeolog ve öğrenciler de görev alıyor.
Almanya'daki Eberhard Karls Üniversitesi ile de ortaklaşa yapılan kazılarda şimdiye kadar zürafa, fil, gergedan, at, boynuzlugillere ait hayvanlar, sırtlan, kedigiller, karınca yiyen gibi hayvanlara ait 500 fosil bulundu.
Son yapılan kazılarda ise 9 milyon yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen kılıç dişli kedi kafatası bulundu.