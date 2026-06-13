Dünyada sadece 4 yerde var: Türkiye'nin 80 milyon yıllık doğa harikası ziyaretçi akınına uğruyor
Bartın'da 80 milyon yıl önce volkanik lavların soğumasıyla oluşan Güzelcehisar Bazalt Sütunları ziyaretçi akınına uğruyor. Dünyada sadece dört bölgede bulunan ve Türkiye'nin 112'nci tabiat anıtı olan bu doğa harikası, ahşap yürüyüş yolları ve seyir teraslarının yapılmasıyla son 9 yılda 2,5 milyon turisti ağırladı.
Bartın kent merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Güzelcehisar köyündeki 80 milyon yıllık bazalt kayalıkları, hem yerli hem de yabancı turistlerin yeni gözdesi haline geldi. Volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesiyle beşgen ve altıgen formlarda oluşan bu muazzam lav sütunları, son 9 yıllık periyotta tam 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak Karadeniz turizmine büyük bir ivme kazandırdı.
Sadece Dört Ülkede Var, En Özeli Türkiye'de
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2011 yılında "Tabiat Anıtı" ilan edilerek koruma altına alınan ve Türkiye'nin 112'nci tabiat anıtı unvanını taşıyan Güzelcehisar Bazalt Sütunları, dünya üzerinde son derece nadir görülen bir jeolojik oluşum. Bu büyüleyici lav sütunları yeryüzünde sadece Kuzey İrlanda, İskoçya, ABD (Kaliforniya) ve Türkiye'de (Bartın) bulunuyor. Güzelcehisar'ı dünyadaki diğer örneklerinden ayıran en büyük özellik ise lav sütunlarının sadece yatay değil, aynı zamanda dikey olarak da uzanması. Genişlikleri 50 ila 100 santimetreyi, uzunlukları ise 100 metreyi bulan bu devasa kayalıklar, Karadeniz'in yeşil orman örtüsü ve masmavi sularıyla bütünleşerek görsel bir şölen sunuyor.
Ahşap Yürüyüş Yolları Turizmi Şahlandırdı
Bölgenin turizm potansiyelini artırmak amacıyla 9 yıl önce hayata geçirilen ‘Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi’, ziyaretçi rakamlarının katlanmasını sağladı. Sütunların çok daha rahat ve yakından incelenebilmesi için inşa edilen 800 metre uzunluğundaki ahşap yürüyüş yolu, seyir terasları ve iskeleler sayesinde bölge, sadece geçen yıl 500 bin kişiyi misafir etti.
Rus Kruvaziyer Turistlerinin de Gözdesi
Doğa harikası sütunlar, sadece yerli turistlerin değil, 4 yıl önce Amasra ilçesinde başlayan kruvaziyer turizmi sayesinde bölgeye gelen Rus turistlerin de uğrak noktası oldu. İzmir'den ailesiyle birlikte bu eşsiz manzarayı görmeye gelen Zeki Çakır, "Dünyada sadece 4 tane olduğunu öğrendik ve çok merak ettik. Bir tanesinin ülkemizde olması gurur verici. Çok güzel bir yer. Yine gelmeyi düşünüyoruz ve herkese tavsiye ederiz." diye konuştu.