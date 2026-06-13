Dünyada sadece 4 yerde var: Türkiye'nin 80 milyon yıllık doğa harikası ziyaretçi akınına uğruyor

Sadece Dört Ülkede Var, En Özeli Türkiye'de

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2011 yılında "Tabiat Anıtı" ilan edilerek koruma altına alınan ve Türkiye'nin 112'nci tabiat anıtı unvanını taşıyan Güzelcehisar Bazalt Sütunları, dünya üzerinde son derece nadir görülen bir jeolojik oluşum. Bu büyüleyici lav sütunları yeryüzünde sadece Kuzey İrlanda, İskoçya, ABD (Kaliforniya) ve Türkiye'de (Bartın) bulunuyor. Güzelcehisar'ı dünyadaki diğer örneklerinden ayıran en büyük özellik ise lav sütunlarının sadece yatay değil, aynı zamanda dikey olarak da uzanması. Genişlikleri 50 ila 100 santimetreyi, uzunlukları ise 100 metreyi bulan bu devasa kayalıklar, Karadeniz'in yeşil orman örtüsü ve masmavi sularıyla bütünleşerek görsel bir şölen sunuyor.