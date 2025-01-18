Dünyanın çatısından nefes kesen görüntüler

Bu görüntüleri, özel bir fotoğraf makinesi reklamı için çektiğini belirten Kösen, “Deniz seviyesinden 8 bin 848 metre yükseklikteki Everest Dağı’nı görüntülemeyi hayal ettim. Dünyada eşi benzeri görülmeyen bu doğa harikasını özel bir uçak turu ile görüntüledim. Bu benim için tarif edilemez bir duygu oldu. Uçakla görüntü çekmenin bazı teknik zorlukları olsa da harika bir deneyimdi” dedi.