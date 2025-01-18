Dünyanın çatısından nefes kesen görüntüler
Dünyanın en yüksek dağı Everest ve Himayalar bölgesi, Görüntü Yönetmeni Muhammed Kösen tarafından görüntülendi. Uçaktan kaydedilen görüntüler görenleri hayran bıraktı.
Çin ve Nepal sınırında yer alan Dünyanın en yüksek noktası olan Himayalar bölgesindeki Everest Dağı Türk yönetmen tarafından görüntülendi.
Yeni çıkacak olan bir fotoğraf makinesinin tanıtımı için Nepal’e giden Muhammed Kösen uçakla Dünyanın en yüksek bölgesini ve dağını görüntüledi. Çekilen görüntülerde karlarla kaplı dağların bulutların üzerinde durduğu görülüyor.
Everest Dağı manzaralarını görüntülemek için Pokhara kentinin Annapurna dağ köylerine giden Kösen, burada renkli yaşamı kaydetti.
Bu görüntüleri, özel bir fotoğraf makinesi reklamı için çektiğini belirten Kösen, “Deniz seviyesinden 8 bin 848 metre yükseklikteki Everest Dağı’nı görüntülemeyi hayal ettim. Dünyada eşi benzeri görülmeyen bu doğa harikasını özel bir uçak turu ile görüntüledim. Bu benim için tarif edilemez bir duygu oldu. Uçakla görüntü çekmenin bazı teknik zorlukları olsa da harika bir deneyimdi” dedi.