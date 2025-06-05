Dünyanın en garip ağacı Türkiye'de bulundu... Özelliğiyle eşi benzeri yok

Bahçesinde bulunan Agave bitkisi ile ilgili olarak Mikail Boğazlıoğlu, Ben 24 yıl önce bu evi almıştım. Arkamda gördüğünüz bu kaktüs, ben geldiğimde de burada bulunuyordu. Tahminen bu bitki 30- 35 yıl önce buraya dikilmiş. Öğrendiğimiz kadarıyla 60 ila 100 yıl arası ömrü varmış. Bahçemizdeki bu bitkinin çiçek açmasını görmeyi temenni ediyoruz. Bitkinin başına bir şey gelmemesi için ilgi hassasiyet gösteriyoruz, inşallah çiçek açtığını da görmek nasip olur" dedi.