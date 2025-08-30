Dünya'nın en iyi balı Türkiye'de üretildi... Üretici Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak

Konuyla ilgili açıklamada bulnan Hakkı İşçi, "Ben fabrikada işçi olarak çalışmaktayım. Bu arada da hafta sonları hobi olarak arıcılık yapmaktayım. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Analiz Laboratuvarları'nda yapmış olduğumuz en son testlerde 2 bin 925 prolin değerini gördük. Dünyada en yüksek değer burada. Prolin, balın kalitesini belirleyen en önemli analiz değerlerinden birisi, en önemlisi. Dünyada en yüksek prolin değerini elde ettik. En kaliteli bal burada. Dünyanın isim yapmış en iyi ballarını 2-3'e katlayacak düzeyde yüksek değerler elde ettik. Bundan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Başarımızın tesadüf olmadığını son 2 yıldır ispatlamış olduk" dedi.