Dünyanın en iyi Türk yemekleri açıklandı: Listenin zirvesinde sürpriz var!
Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, 2026 yılının "Dünyanın En İyi 100 Türk Yemeği" listesini yayımladı. Listenin ilk sırasında yer alan lezzet şaşırttı.
Gastronomi platformu TasteAtlas, “Dünyanın En İyi 100 Türk Yemeği” listesini yayımladı. Genellikle et yemekleriyle tanınan Türk mutfağının bu yılki birincisi, şaşırtıcı bir şekilde Kalamar Tava oldu.
Sütle marine edilen yumuşak dokusu ve altın sarısı çıtır kaplamasıyla Kalamar Tava, dünya gurmelerinden tam not alarak listenin zirvesine yerleşti. Bu sonuç, Türk mutfağının sadece kebaptan ibaret olmadığını bir kez daha kanıtladı.
Listenin ikinci sırasında Erzurum’un dünyaya armağanı Cağ Kebabı yer alırken, onu peyniri ve şerbetiyle efsaneleşen Antakya Künefesi takip etti.
Gaziantep’in şifa kaynağı Beyran Çorbası dördüncü, fermente et sanatının zirvesi Afyon Sucuğu ise beşinci sıradan listeye giriş yaptı.
