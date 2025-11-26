Dünyanın en kalabalık kentleri açıklandı: Listede İstanbul da var

Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın 2025 Dünya Kentleşme Beklentileri raporuna göre, dünya hızla kentleşiyor ve şehirler artık 8,2 milyarlık dünya nüfusunun yüzde 45'ine ev sahipliği yapıyor. Açıklanan yeni verilere göre; dünya nüfusunun 2,5 milyarının yalnızca yüzde 20'sinin şehirlerde yaşadığı ve 1950 yılından bu yana, kentsel nüfusun iki kattan fazla arttığı bildirildi.