Dünyanın en kalabalık kentleri açıklandı: Listede İstanbul da var
Birleşmiş Milletler'in yayınladığı yeni rapora göre, dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu. Listede İstanbul da yer aldı.
Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın 2025 Dünya Kentleşme Beklentileri raporuna göre, dünya hızla kentleşiyor ve şehirler artık 8,2 milyarlık dünya nüfusunun yüzde 45'ine ev sahipliği yapıyor. Açıklanan yeni verilere göre; dünya nüfusunun 2,5 milyarının yalnızca yüzde 20'sinin şehirlerde yaşadığı ve 1950 yılından bu yana, kentsel nüfusun iki kattan fazla arttığı bildirildi.
CAKARTA İLK SIRADA
Endonezya'nın başkenti Cakarta, yaklaşık 42 milyonluk nüfusuyla şu anda dünyanın en kalabalık şehri konumunda. Onu yaklaşık 40 milyonluk nüfusuyla Bangladeş'in başkenti Dakka ve 33 milyonluk nüfusuyla Japonya'nın başkenti Tokyo takip ediyor. İstanbul ise listenin 18'inci sırasında bulunuyor.
DÜNYANIN EN KALABALIK 20 ŞEHRİ
1- Cakarta: 2025 nüfusu 41 milyon 914 bin
2- Dakka: 2025 nüfusu 36 milyon 585 bin