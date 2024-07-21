Efsane savaş uçağı tam 70 yıl sonra yeniden Türkiye'de
Türk Hava Kuvvetleri'nin kare fors amblemiyle donatılarak 1954 yılına kadar 'avcı uçağı' sıfatıyla vatan savunmasında kullanılan 1945 model Spitfire Mk9 savaş uçağı, 70 yılın ardından yeniden Türkiye'ye döndü.
1945 model Spitfire Mk9 savaş uçağı, İngiltere'de üretildikten kısa bir süre Türk Hava Kuvvetleri tarafından alınarak 1954 yılına kadar 'avcı uçağı' sıfatıyla vatan savunmasında kullanıldı.
Spitfire Mk9 savaş uçağı, o dönem Türk Hava Kuvvetleri'nin kullandığı kare fors amblemleriyle donatıldı, daha sonra İngiltere'ye gönderildi.
Hava savunmasında kullanıldığı yıllarda avcı uçağının pilotluğunu, Türkiye'nin ilk jet pilotlarından biri olan ve Türk Hava Kuvvetleri'nin halk arasında 'Uçan Kuğular' olarak bilinen ikinci akrobasi takımı Milli Akrotim'in kurucusu olan Necati Artan yaptı.
2015 yılında hayatını kaybeden Necati Artan'ın Türkiye'nin ilk profesyonel sivil akrobasi pilotu olan öğrencisi Ali İsmet Öztürk, dünyada uçar vaziyette olan 27 uçaktan biri olan 1945 model Spitfire Mk9 savaş uçağını 70 yıllık aradan sonra yeniden Türkiye'ye getirdi.