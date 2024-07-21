Efsane savaş uçağı tam 70 yıl sonra yeniden Türkiye'de

Hava savunmasında kullanıldığı yıllarda avcı uçağının pilotluğunu, Türkiye'nin ilk jet pilotlarından biri olan ve Türk Hava Kuvvetleri'nin halk arasında 'Uçan Kuğular' olarak bilinen ikinci akrobasi takımı Milli Akrotim'in kurucusu olan Necati Artan yaptı.