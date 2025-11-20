Ekmek teknesini kapatan 30 yıllık esnafın yaptığı herkesi ağlattı
Hakkari'de sevilen bir kırtasiye esnafı dükkanını devretmesinin ardından elinde kalan 500 öğrenciye yetecek kırtasiye malzemesini bir okula bağışlayarak vefa örneği gösterdi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ilçenin en işlek noktalarından Cengiz Topel Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde 30 yıl önce ticarete başlayan Abdullah Birtek, dürüstlüğü ve güvenilir kişiliği sayesinde kısa sürede ilçe sakinlerinin gönlünde taht kurdu.
Bir market işletmecisi olmanın ötesine geçen Birtek, 30 yıl boyunca aynı adreste sürdürdüğü esnaflık hayatında, müşterileri ile arasında emsali görülmemiş bir güven ilişkisi tesis etti.
İlçe sakinleri, ev anahtarlarını, emanet paralarını ve kargo ile gelen tüm eşyalarını tereddüt etmeden Birtek'e emanet etti.
30 yılın ardından dükkanını devretme kararı alan ve ticari hayatına nokta koyan Birtek, bu anlamlı vedasında da gönülleri bir kez daha fethetti.
