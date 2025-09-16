En büyük hayaliydi, 60 yaşında gerçek oldu: O artık üniversite öğrencisi bir dede

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Hüseyin Tekerci, 60 yaşında yeniden öğrenci olmanın heyecanını yaşadığını belirterek, "Mahallemizdeki gençleri üniversite sınavına girmeye teşvik etmek için bir iddiaya girdik. İçimde kalan bir üniversite hayalim vardı. Eğer bu dünyadan öylece gitseydim, içimde ukde kalacaktı. Şimdi çok mutluyum" dedi.