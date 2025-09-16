En büyük hayaliydi, 60 yaşında gerçek oldu: O artık üniversite öğrencisi bir dede
Karabük'te yaşayan 60 yaşındaki emekli Hüseyin Tekerci, gençlere örnek olmak amacıyla hazırlandığı YKS'de başarılı olarak Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’ne yerleşti.
Mahallesindeki gençleri üniversite sınavına hazırlanmaya teşvik etmek isteyen Tekerci, bu süreçte kendi hayalini de gerçekleştirdi.
Emeklilik dönemini aktif geçirmek isteyen Tekerci, azmiyle hem çevresindekilere hem de yaşıtlarına örnek oldu.
İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Hüseyin Tekerci, 60 yaşında yeniden öğrenci olmanın heyecanını yaşadığını belirterek, "Mahallemizdeki gençleri üniversite sınavına girmeye teşvik etmek için bir iddiaya girdik. İçimde kalan bir üniversite hayalim vardı. Eğer bu dünyadan öylece gitseydim, içimde ukde kalacaktı. Şimdi çok mutluyum" dedi.
Üniversitedeki ilk gününü anlatan Tekerci, "İnanır mısınız? 7 yaşındaki bir çocuğun okula başlama heyecanı neyse, ben de aynı duyguyu yaşadım. Kalbim kıpır kıpır ediyor. Okumanın yaşı yok. Herkese tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.