Erciyes Kayak Merkezi'ne tatilci akını

'TÜRKİYE'DE EN İYİSİ'

Meriç Taşdemir ise "Erciyes Kayak Merkezi, bence işletme olarak Türkiye'de en iyisi. Hem teleferik sayısının fazla olması, pistlerin fazla olması ve seviyelere göre bölünmüş olması çok daha cazip bir hale geliyor. Aynı zamanda fiyat performans olarak da birçok kayak merkezine göre daha iyi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. (DHA)