Erzurum Müzesi'nde tarihi sergi: Anadolu ve Mezopotamya'nın 6500 yıllık mühürleri gün yüzüne çıktı
Atatürk Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Cüneydi Has, Uluslararası Müzeler Günü kapsamında Erzurum Müzesi'nde 24 antik mührün makro fotoğraflarını sergiledi. Milattan önce 6500'lü yıllara uzanan bu tarihi mühürler, Anadolu ve Mezopotamya'nın idari, ticari ve inanç dünyasına ışık tutuyor.
Erzurum, Uluslararası Müzeler Günü kapsamında eşine az rastlanır bir arkeolojik sergiye ev sahipliği yapıyor.
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Cüneydi Has'ın öncülüğünde, Anadolu ve Mezopotamya medeniyetlerine ait eşsiz antik mühürler ziyaretçilerle buluştu.
Makro Fotoğrafçılıkla Mikro Sanat Eserleri İnceleniyor
Erzurum Müzesi'nin ev sahipliğinde açılan "Anadolu'nun Zirvesinde Mezopotamya Esintileri: Erzurum Müzesinden Mühürler" isimli sergide, en eskisi milattan önce 6 bin 500'lü yıllara, en yenisi ise 600'lü yıllara dayanan 24 adet nadide mühür yer alıyor.
Taşların üzerine büyük bir ustalıkla kazınmış bu mikro sanat eserleri, makro fotoğrafçılık tekniğiyle büyütülerek binlerce yıl öncesinin detaylarını gün yüzüne çıkarıyor.