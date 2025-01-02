Esad Suriye'den kaçınca Çölün Gelini yeniden gündem oldu
Suriye'de UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle büyük yıkıma uğrayan ülkenin en önemli turizm noktası olan antik kent Palmira, rejimin devrilmesinin ardından tekrar eski günlerine dönmeyi bekliyor.
Suriye'de UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Palmira Antik Kenti, 2015 yılında terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle büyük yıkıma uğradı. Bel Tapınağı ve Zafer Takı gibi ikonik yapılar ağır hasar görürken, diğer birçok yapı da bombalandı. Rusya'nın desteğiyle rejim güçleri 2017 yılında kenti DEAŞ'tan geri aldı.
Suriye iç savaşından önce yabancı turistlerin uğrak noktası olan Palmira, Suriye'nin ekonomisine de önemli katkıda bulunuyordu. Rejimin devrilmesinin ardından bölge halkı antik kentin yeniden canlanmasını umut ediyor.
Abid adlı Suriye vatandaşı, "Burası tarihi ve eski bir yer. İnşallah eskisi gibi burası yeniden açılır ve turistler gelmeye başlar" dedi.
Başka bir Suriyeli ise antik kente daha önce Avrupa'dan ve Orta Doğu'dan otobüslerle gezi için turistlerin geldiğini ifade etti.