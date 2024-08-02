Eşinin 5 bileziğini satıp kendi işinin patronu oldu
Ankara'da eşinin 5 bileziğini satıp mobilya boyama atölyesi kuran bir girişimci kısa sürede hem kendi işinin patronu oldu hem de 200 kişiye istihdam sağladı...
Başkent Ankara'da askerden döndükten sonra evlenen Hüseyin İnci (61), 1986'da eşinin 5 bileziğini satarak Altındağ ilçesine bağlı Siteler'de mobilya boyama atölyesi kurdu. Ailesinin de destek verdiği İnci, 36 yıllık ticaret hayatının ardından 2022'de Akyurt ilçesinde 20 bin metrekarelik alana sahip mobilya fabrikası kurdu.
İnci, üretim alanı, atölye ve satış ofisinin içinde olduğu fabrikanın çeşitli kademelerinde 200 kişiye istihdam sağladı.
Kısa sürede Irak, Libya, Katar, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya, Fas ve Ürdün'e ihracat yapmaya başlayan İnci, mobilya sektöründe hizmet vermeye devam ediyor.
Hüseyin İnci, AA muhabirine, eşinin bileziklerini satarak başladığı ticaret hayatında ülkenin önemli mobilya firmaları arasına girmeyi başardığını söyledi.