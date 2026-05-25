Eskiden çöpe atıyorlardı: Şimdi kilosu 100 TL'den satılıyor
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, yerli halkın şekil bozukluğundan dolayı geçmişte "Takoz" veya "Dangalak" adını verdiği yerli köy domatesinde hasat sezonu açıldı. Eskiden yüzüne bakılmayan ancak ince kabuğu ve eşsiz lezzetiyle şimdilerde kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi haline gelen geleneksel domates, tezgahlarda kilosu 100 TL'den alıcı buluyor.
Aydın’ın İncirliova ilçesine bağlı Karabağ Mahallesi'nde uzun yıllardır çiftçilik yapan Ebru (46) ve Sezgin Ceylan (52) çifti, bu yıl seralarına diktikleri 4 bin adet yerli fidenin hasadına başladı. Hasat sezonunun en dikkat çeken ve rağbet gören ürünü ise halk arasında "Dangalak" ya da "Takoz" olarak bilinen geleneksel köy domatesi oldu.
Sabahın erken saatlerinde seraya giren üreticiler, binbir emekle yetiştirdikleri ürünleri toplayarak kasalara dolduruyor. Geçmiş yıllarda pazar değeri taşımayan ve pürüzsüz hatlara sahip olmadığı için ambalajlama esnasında ıskartaya ayrılan bu domates türü, şimdilerde ise tam tersine yoğun bir talep görüyor.
Tadı, kokusu ve yumuşak dokusuyla eski alaturka köy domateslerinin özelliklerini taşıyan Dangalak domatesi, iç piyasada tüketicilerle buluşuyor. Gurmelerin ve organik ürün meraklılarının radarına giren bu özel tür, pazarlarda kilosu 100 TL'den alıcı buluyor.
Eşi ile birlikte domates üretiminde aktif rol aldığını belirten Ebru Ceylan, "Geçen sene biraz zarar etmiştik ama bu sene verimlerimiz güzel. Eskiden bu domates cinsimiz tutulmuyordu, şekil bozukluğundan dolayı. Eski adıyla Takoz, Dangalak diyorlardı. Şimdi yeniden tutulur oldu, zaten tadı da çok güzel. Dangalak domates pazarda 100 TL'ye satılıyor. Dangalak domateslerin verimi diğer domates türlerine göre daha kısa sürüyor. Tadı çok güzel, alaturka domates yani, eski adıyla Dangalak. Ben halde çok çalıştım. Eskinden o dönemlerde bunları ayırıp işliyorduk. Tabii toplaması da zor, ellerimizi yıpranıyor, sonuçta çiftçilik yapıyoruz" diye konuştu.