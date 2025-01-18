Eşlerini ve sevgililerini en çok aldatan ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sırası dikkat çekti
Partnerlerini ya da eşlerini en çok aldatan ülkeler belli oldu. Listede Türkiye'nin sırası dikkat çekti.
Smith Investigation Services, World Population Review ve The Tech Report'un dijital platformları aracılığıyla gerçekleştirilen son araştırma, partnerlerini veya eşlerini en çok aldatan ülkeleri belirledi. Dünyadaki en sadakatsiz ülkeleri belirlemek için yapılan çalışmada, zirveye ABD yerleşti.
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NTV'de yer alan habere göre, ABD'yi ise Almanya, Birleşik Krallık ve Tayland takip etti. Araştırmaya katılan Amerikalıların yüzde 71'i bir kez bile olsa partnerlerini aldattığını söyledi.
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Almanya'da bu oran yüzde 68, Birleşik Krallık'ta yüzde 66 ve Tayland'da ise yüzde 61 olarak kaydedildi.
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Sıralamada Brezilya ve Fransa, yüzde 57'lik oranla 5. sırayı paylaşırken, Rusya ise yüzde 53 ile 6. sırada yer aldı.
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