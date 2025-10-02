Ev kadınıydı, eşi hastalanınca ticarete atıldı: Şimdi yanında 25 kişi çalışıyor

Toros Dağları'nda yörük bir ailenin kızı olarak büyüdüğünü ve 12 yaşında şehir merkezinde yaşamaya başladığını anlatan Teslime Sakarya, "Bu işin elbette çok zorlukları var. Bazen ay sonunda başa baş çıkıyorum ama çalışanlarımın maaşlarını ödeyebilmenin gururunu yaşıyorum. Her insanda Allah’ın verdiği muhteşem kabiliyetler var; erkek ya da kadın fark etmiyor. Sadece bu kabiliyetleri ortaya çıkaracak alanlarımız olmayabiliyor. Ben de potansiyelimi geç fark ettim. ‘Bici bici erkek işi’ dediler, ama ben yaptım ve şu an çok seviliyor. Daha önce hiç bilmediğim bir işi, işletmeciliği yaptım ve başardım. Ayrıca çiftçilikle de uğraşıp kiraz yetiştiriyorum. Kadınlar da denesin; insan neyi başarabileceğini denemeden bilemez" dedi.