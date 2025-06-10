Evde üretip hediye ediyordu, kendi işinin patronu oldu: Kentin tek kadın ustası!

"Gaziantep'te ilk ve tek kadın baklava ve börek ustası oldum"

Kadın börek ustası olma geçmişini anlatan Derya Fesligil, açtığı dükkanda MESEM öğrencilerini de yetiştirdiğini söyleyerek, "İki kızım var 15 yıl önce evde üreterek başladım. Hediye götürüyordum ardından ‘güzel yapıyorsun, bizde istiyoruz' gibi yorumlar aldım. İlk başta satmak istemedim ‘neden üretmiyorsun?' dediler. Küçük kızım üniversiteye başlayacaktı ve babasının verdiği harçlık dışında bende destek olmak istedim. Diğer kız çocuğumda okulda harçlıksız kalmasın diye onunla birlikte başladım. Kadınlar günü için Ticaret Odası'nın programları oluyordu. Sonra Büyükşehir Belediyesi'nin Kadın Girişimci Destek Merkezi'nde imalatçılık eğitimi aldım. Gaziantep'te ilk ve tek kadın baklava ve börek ustası oldum. Simitçilere, kafelere, hastane kantinlerine dağıtım ve imalat yaptık. İl dışına da verdiğimiz oldu. Yıllar sonra ustalık belgesini ve usta öğretici belgesini aldım. Ardından kız çocuklarının da ellerinde meslek olsun dedim. 3 yıldan beri MESEM öğrencilerini yetiştiriyorum onlar da geleceğin ustası olacak" dedi.



