Fay hattı inceleme kazıları sırasında sürpriz keşif...
Türkiye'nin birçok ilinde ve Sivas'ta da yürütülen ‘Türkiye'nin Diri Faylarının Paleosismolojisi' projesi kapsamında diri fay hatları üzerinde yapılan incelemeler devam ediyor. Sivas'ta açılan Deliler fayı hendeğinde kazı çalışmaları sırasında tatlı su çıktı. Fay hattından çalışma yürüten Prof. Dr. Fikret Koçbulut, çeşme yaptırarak vefat eden kızının ismini verdi.
Türkiye'nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle aktif fay hatları üzerindeki bilimsel çalışmalar aralıksız sürüyor. Sivas'ın Altınyayla ilçesine bağlı Başyayla köyünde, fay hattı üzerinde yapılan paleosismolojik araştırmalar sırasında açılan hendekten tatlı su çıktı.
Cumhuriyet Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü çalışma sırasında ortaya çıkan suyun boşa akmaması için köye çeşme yapılmasına karar verildi. Köyde yapılan çalışmalara öncülük eden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Koçbulut 8 ay önce kaybettiği kızının adına çeşmeyi yaptırma kararı aldı.
Yapılacak çeşmenin bütün masraflarını üstlenerek kızının adını veren Prof. Dr. Koçbulut, "Kazı yaptığımız alandan bu kadar büyük bir suyun çıkacağını düşünmüyordum. Bu kadar fazla miktarda çıkan tatlı suyun da boşa gitmesine gönlümüz el vermedi. Bizde bunu Başyayla köyüne kazandırmak istedik" diye konuştu.
Kırsalda buldukları suyu ziyan etmek istemediklerini ifade eden Koçbulut, "Bölgede yaptığımız fay kazısı sırasında yüksek miktarda su çıktı. Suyu tahliye etmek için bir drenaj kanalı açtık ve bu suyu da kırsal bir alanda bulduğumuz için ziyan etmek istemedik ve bu köye bir çeşme yaptırma kararı aldık. Ben ve eşim çeşmenin bütün maddi giderlerini 8 ay önce kaybettiğimiz kızımızın hayrına yapma kararı aldık. Köy muhtarıyla da bu durumu konuştum ve onlar da bu durumu köy halkıyla konuşup istişare ettiler. Burada deprem fayı inceleme çalışmamızı gerçekleştirirken öte yandan da köye bir çeşme kazandırmış olacağız. Köy halkı ve yabani hayvanlar da buraya gelip bu hayır çeşmemizden yararlanacaklar. Suyu borulayıp bir çeşme yapıp bu çeşmeyi de köye bir hayrat olarak bırakıyoruz" şeklinde konuştu.