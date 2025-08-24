Fay hattı inceleme kazıları sırasında sürpriz keşif...

Kırsalda buldukları suyu ziyan etmek istemediklerini ifade eden Koçbulut, "Bölgede yaptığımız fay kazısı sırasında yüksek miktarda su çıktı. Suyu tahliye etmek için bir drenaj kanalı açtık ve bu suyu da kırsal bir alanda bulduğumuz için ziyan etmek istemedik ve bu köye bir çeşme yaptırma kararı aldık. Ben ve eşim çeşmenin bütün maddi giderlerini 8 ay önce kaybettiğimiz kızımızın hayrına yapma kararı aldık. Köy muhtarıyla da bu durumu konuştum ve onlar da bu durumu köy halkıyla konuşup istişare ettiler. Burada deprem fayı inceleme çalışmamızı gerçekleştirirken öte yandan da köye bir çeşme kazandırmış olacağız. Köy halkı ve yabani hayvanlar da buraya gelip bu hayır çeşmemizden yararlanacaklar. Suyu borulayıp bir çeşme yapıp bu çeşmeyi de köye bir hayrat olarak bırakıyoruz" şeklinde konuştu.