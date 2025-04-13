Faydaları saymakla bitmiyor, Karadenizli girişimciler siparişlere yetişemiyor

Vatandaşların sürekli kendilerine kaz yumurtasını sorduğunu belirten Sabahattin Ciğerci, "Kaz yumurtası eklemlere faydalı bir yumurtadır. Doktorlar da tavsiye etmektedir. Bunun için bizden de tercih ediliyor. Bizler de hazırladığımız kaz yumurtalarını isteyen vatandaşlara gönderiyoruz" dedi.