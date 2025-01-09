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  4. Festivalde kullanılan fil insanlara saldırdı! Çok sayıda yaralı var

Festivalde kullanılan fil insanlara saldırdı

Hindistan’ın Kerala eyaletinde düzenlenen festivale getirilen filin insanlara saldırması sonucu 1’i ağır toplam 17 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA
Festivalde kullanılan fil insanlara saldırdı - Resim: 1

Hindistan’ın Kerala eyaletinde yer alan Malappuram kentinde düzenlenen Puthiyangadi Festivali kapsamında süslenen bir fil insanlara saldırdı.

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Festivalde kullanılan fil insanlara saldırdı - Resim: 2

Fil saldırısı sonucu 1’i ağır toplam 17 kişi yaralandı.

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Festivalde kullanılan fil insanlara saldırdı - Resim: 3

Pakkathu Sreekuttan adlı fil güçlükle kontrol altına alınırken, yaralılar yakınlardaki hastanelere sevk edildi.

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Festivalde kullanılan fil insanlara saldırdı - Resim: 4

Filin insanlara neden saldırdığı henüz bilinmiyor.

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