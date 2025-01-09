Festivalde kullanılan fil insanlara saldırdı
Hindistan’ın Kerala eyaletinde düzenlenen festivale getirilen filin insanlara saldırması sonucu 1’i ağır toplam 17 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Hindistan’ın Kerala eyaletinde yer alan Malappuram kentinde düzenlenen Puthiyangadi Festivali kapsamında süslenen bir fil insanlara saldırdı.
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Fil saldırısı sonucu 1’i ağır toplam 17 kişi yaralandı.
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Pakkathu Sreekuttan adlı fil güçlükle kontrol altına alınırken, yaralılar yakınlardaki hastanelere sevk edildi.
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Filin insanlara neden saldırdığı henüz bilinmiyor.
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