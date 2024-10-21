FETÖ elebaşının ölümüne özel indirim kampanyası başlattı

Açıklama yapan Süleyman Bayrak şöyle konuştu:

"Bugün güzel bir haber aldık. Terörist lideri Fetullah Gülen'in ölüm haberini sosyal medyada gördük. Ben mutlu oldum, sevindim. Allah diğer terörist liderlerinin başına da bir an önce ölüm nasip etsin. Biz de bu şerefle onur, gurur duyalım. Nice indirimler yapalım. Vatandaşlarımız da yararlansın inşallah. Biz 15 Temmuz olduğunda da ben dükkanımın camlarına Fetöcü hainler ve destekçileri giremez yazmıştım. Yine haber olmuştu.