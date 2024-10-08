Fıkra değil gerçek: ''Arsa benim'' dedi, yolu kapattı

Güllüce köyü muhtarı Salim Güneş ise köy yolunun kapatılmasının kendileri için ciddi bir sorun olduğunu ve derhal çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Niğde'ye bu yoldan ulaşım sağladıklarını belirten köy sakinleri de mağdur olduklarını anlattı. (DHA)