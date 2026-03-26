Fil hastalığına yakalanan yaşlı kadın sadece 2 haftada ayağa kalkmayı başardı

H.M., "Hoca çok iyi. 'Bir ihtiyacın var mı' diye karısı soruyor, kendisi soruyor. Hemşireler gelip yıkıyor beni. Bir gün evvel yıkandım, bugün oruç tutacağım diye hemen iki tane hemşire gönderdi. Herşeyimi soruyor 'Bir ihtiyacın var mı' diyor o doktor, hanımı soruyor. Bakım çok güzel yavrum. Kral otelde yatıyorum evladım, çayım önüme geliyor, yemeğim önüme geliyor. Orhan Hoca bunları yaptı. Ben çok mutluyum ama senin sayende oldu. Sen beni tanımasan ben buraları nerede bulacağım. Buraya geldim, ayaklarım düzelmeye başladı. Hocam moral veriyor. Sonra yürüyorum; ben geleli bir ay olmadı, bu bacakla hiç kalkamıyordum. Şimdi yürüyorum. Şu bir değnekle ve bir de elimden tutsa biri gidiyorum. Gitmese de abdestimi alıp namazımı kılıyorum, hiç kalkamıyordum. Hoca benden bir lira almıyor, 'Seni yürütene kadar da bırakmayacağım' diyor" ifadelerini kullandı. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Orhan Rodoplu, "Hava Teyze'den haberdar olduk. Hemen hızlı bir şekilde aksiyon aldık çünkü bizim yıllardır onun durumunda birçok tedavi ettiğimiz hastamız vardı. Fil hastalığıydı hastalığı; zaten bundan muzdarip olup artık yürüyemiyordu, dışarı bile çıkamıyordu evinden ve giderek de sorunları artıyordu. Aynı zamanda tabii ki bacağı hakkında kesilme kararı verilmişti. Hemen aksiyon almak istedik çünkü fil hastalığı gerçekten bizim çok uğraştığımız, hastaların tedavilerinde yıllardır çok emek verdiğimiz ve birçok hastayı iyileştirdiğimiz ve halihazırda bilimin bu yönde çok geliştiği, özelllikle bugünkü modern teknolojide, yapay zekayla gelişen teknolojilerle artık bu hastaların tedavi imkanının daha da ilerlediği bir dönemdeyiz. Tabii ki Hava teyzemizin de bacağının kesilmesine müsaade edemezdik. Durumunu görünce hemen elimizi taşın altına koymak istedik ve hızlı bir şekilde merkezimize getirtip tedavisine başlattık" dedi.