Fil hastalığına yakalanan yaşlı kadın sadece 2 haftada ayağa kalkmayı başardı
İstanbul'da yaşayan ve 10 yıldır pençesinde olduğu fil hastalığı (lenfödem) nedeniyle "Bacağım bu haldeyken nereye gideceğim?" diyerek yardım çığlığı atan 77 yaşındaki yaşlı kadın tıp dünyasını bile şaşırtan bir hızla sağlığına kavuştu...
İstanbul Güngören'de fil hastalığı nedeniyle yürüyemez hale gelen ve 'Bacağım bu haldeyken nereye gideceğim' diyerek yardım isteyen H.M. (77), tedaviye alındı. Tedavi sonrası 2 haftada ayağa kalkan H.M.’nun tüm masrafları karşılanırken, kendisi için tedavi merkezine yakın bir ev de tutuldu. H.M.'un tedavisini üstlenen Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doktor Orhan Rodoplu, "Ciddi bir ödemi, ciddi bir şişliği vardı; neredeyse bacağının kilosu, vücudunun yarısının kilosunu geçmiş durumdaydı. Biz burada 'kesmeden kurtarma ve yerinde iyileştirme' metotlarını uyguluyoruz. Hava teyzemiz 1 aylık bir tedavide bizde. Buraya getirdiğimiz günden itibaren her gün yoğun bir şekilde tedavilerini gerçekleştiriyoruz; ancak 2 haftalık bir süreç içerisinde ayağa kalkıp kendi başına yürümesini sağladık" dedi.
Merter’de 10 yıldır fil hastalığıyla (lenfödem) mücadele eden, yürüyemez hale geldiği için evinden çıkamayan ve oturduğu binanın Mart ayında yıkılacağını öğrenince "Bacağım bu haldeyken nereye gideceğim" diyerek yardım isteyen H.M. tedavi görmeye ardından da yürümeye başladı. DHA'nın haberinin ardından Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Orhan Rodoplu tarafından tedavi altına alınan H.M.’nun tüm masrafları karşılandı. İki haftalık yoğun tedavi sürecinde ayağa kalkan H.M. için tedavi gördüğü merkeze yakın bir ev tutuldu. Hem eşini hem de bir oğlunu kaybeden, kirasını ödeyemediğini ve hastaneye gidecek imkanı olmadığını söyleyen H.M., "Devletimden yardım istiyorum" çağrısında bulundu. Yapılan haber sonrası harekete geçen Dr. Rodoplu ve ekibi, H.M.’nun tedavi sürecini başlattı. H.M., "Haberin ardından bana ulaştılar. İlk gün geldim muayene ettiler. Bacaklarım hiç kalkmıyordu, kalkıyor. Ağrı kesildi; ama tabii ki birden iyileşecek değil bu hastalık" dedi. H.M., "Orhan Hoca çok güzel bakıyor, ilgileniyor. Benim kimsem de yok. Ben şimdi oteldeyim, bana özel oda ayırttı. Haftada 2 kere hemşireler banyo yaptırıyor bana. Yatıp kalkmam, yeme içmem de otele ait, ben birşey harcamıyorum; zaten neyim var da harcayayım. Allah ondan da razı olsun. Burada çok güzel bakıyorlar; hizmet çok. O iki hemşire haftada iki kere beni banyoya götürüyor. Çok sahiplendiler beni. Buraya gelen bana, 'Televizyonda gördük' diyorlar, gelen benimle resim çekiliyor. Çok iyi hissediyorum" dedi.
H.M., "Hoca çok iyi. 'Bir ihtiyacın var mı' diye karısı soruyor, kendisi soruyor. Hemşireler gelip yıkıyor beni. Bir gün evvel yıkandım, bugün oruç tutacağım diye hemen iki tane hemşire gönderdi. Herşeyimi soruyor 'Bir ihtiyacın var mı' diyor o doktor, hanımı soruyor. Bakım çok güzel yavrum. Kral otelde yatıyorum evladım, çayım önüme geliyor, yemeğim önüme geliyor. Orhan Hoca bunları yaptı. Ben çok mutluyum ama senin sayende oldu. Sen beni tanımasan ben buraları nerede bulacağım. Buraya geldim, ayaklarım düzelmeye başladı. Hocam moral veriyor. Sonra yürüyorum; ben geleli bir ay olmadı, bu bacakla hiç kalkamıyordum. Şimdi yürüyorum. Şu bir değnekle ve bir de elimden tutsa biri gidiyorum. Gitmese de abdestimi alıp namazımı kılıyorum, hiç kalkamıyordum. Hoca benden bir lira almıyor, 'Seni yürütene kadar da bırakmayacağım' diyor" ifadelerini kullandı. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Orhan Rodoplu, "Hava Teyze'den haberdar olduk. Hemen hızlı bir şekilde aksiyon aldık çünkü bizim yıllardır onun durumunda birçok tedavi ettiğimiz hastamız vardı. Fil hastalığıydı hastalığı; zaten bundan muzdarip olup artık yürüyemiyordu, dışarı bile çıkamıyordu evinden ve giderek de sorunları artıyordu. Aynı zamanda tabii ki bacağı hakkında kesilme kararı verilmişti. Hemen aksiyon almak istedik çünkü fil hastalığı gerçekten bizim çok uğraştığımız, hastaların tedavilerinde yıllardır çok emek verdiğimiz ve birçok hastayı iyileştirdiğimiz ve halihazırda bilimin bu yönde çok geliştiği, özelllikle bugünkü modern teknolojide, yapay zekayla gelişen teknolojilerle artık bu hastaların tedavi imkanının daha da ilerlediği bir dönemdeyiz. Tabii ki Hava teyzemizin de bacağının kesilmesine müsaade edemezdik. Durumunu görünce hemen elimizi taşın altına koymak istedik ve hızlı bir şekilde merkezimize getirtip tedavisine başlattık" dedi.
Rodoplu, "Durumu bayağı bir kötüydü; gerçekten yürüyemez haldeydi, ayağını bacağını hiç hareket ettiremiyordu. Hem enfeksiyon sorunu vardı damar iltihaplanmaları diyoruz biz bunlara. Özellikle lenf damarlarında, lenf kanallarında ve bütün damar sistemini kapsayan, vücuduna hızlı bir şekilde yayılma ihtimali olan bir enfeksiyon sorunu vardı. Ciddi damar tıkanıklıkları vardı, bacağını bu yüzden hareket ettiremez hale gelmişti. Ciddi bir ödemi, ciddi bir şişliği vardı; neredeyse bacağının kilosu, vücudunun yarısının kilosunu geçmiş durumdaydı. Biz burada 'kesmeden kurtarma ve yerinde iyileştirme' metotlarını uyguluyoruz. Hava teyzemiz 1 aylık bir tedavi için bizde. Buraya getirdiğimiz günden itibaren bilfiil her gün yoğun bir şekilde tedavilerini gerçekleştiriyoruz; 2 haftalık bir süreç içerisinde ayağa kalkıp kendi başına yürümesini sağladık. Şu an desteği de bırakmak üzere; önce destekli yürümekle başladı ama yanında kimse olmadan rahatlıkla yürüyebiliyordu. Bu da demektir ki normal hayata dönebiliyor ve aynı zamanda kendi öz bakım ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabiliyor. Zaten Hava teyzemizle ilgili en önemli durumlardan biri, sizin de haberde yaptığınız kimsesinin olmamasıydı. Kimsesiz olması, kendisine bakamaması, tedavi ihtiyaçlarını giderememesi çok ayrı bir sorundu. Ben, eşim ve buradaki bütün ekip arkadaşlarım, onun tedavisinde elimizi taşın altına koyduk. Bütün tedavi masrafları dahil, merkezimizde ileri teknolojik sistemlerle yapılan tedavileri, fizyoterapileri, fizik tedavi egzersizleri ve uzmanlarımızla yaptığımız tüm tedavilerin masraflarını merkez olarak biz karşıladık. Bundan da çok memnunuz; yaptığınız bu haber bizim böyle güzel bir sonuca ulaşmamıza vesile oldu" diye konuştu.