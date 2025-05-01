Film senaryosu değil gerçek: O Türkiye'nin tek kimlikli, 2 ayrı vatandaşı...

Mandacı, "Babam beni başkasının üzerine kaydettirmiş. 1970 yılında Manisa'da dünyaya geldim. Annemle babamın nikahları yoktu. Annem, beni dünyaya getirdiğinde nikahsız olduğu için beni hastaneden çıkarmadılar. Doktor, yasak olmasına rağmen baba Sadettin Mandacı'nın üzerine kaydettiler. Dedem ise kimliğini vermeyi reddetti. Sonuç olarak babam beni başka bir kişinin kimliğiyle kaydettirmek zorunda kaldı. Yıllarca bu kimlikle yaşadım. Ancak babam, annemle ben 17 yaşındayken nikah yaptı ve hepimiz gerçek kimliklerimizi çıkarttık. Bu karmaşa 20 yaşına geldiğimde tekrar karşıma çıktı. Askere gitmem gerekiyordu, fakat bana 'Halil Mandacı' kimliğiyle çağrı yapıldı. Gerçek kimliğimi belirlemek için birçok yere başvurdum. Kütük kayıtlarında hem Manyas'ta hem başka yerlerde isimlerimin geçtiğini gördük. O dönemde bir binbaşı bana, 'Buradan askere gidersen diğer tarafta gitmezsin' dedi ve ben askerliğimi Halil Mandacı adıyla yaptım. Ardından hayatıma devam ettim ancak bu durum devletin dikkatini çekmedi. Çifte kimlik meselesini çözmek için birkaç kez mahkemeye başvurdum. Ancak mahkemeler tarafından bu durumun çözülmesinin imkansız olduğunu, şahitler getirsem de bir sonuç alamayacağımı söylediler. Bu mesele öylece kaldı" dedi.