Filozof Atakan yıllar sonra sessizliğini bozdu; 16 yaşındaki halini görenler, tanıyamadı

Dönemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyanın gündemine oturan ‘Filozof Atakan’ lakaplı Atakan Kayalar hakkında değerlendirmede bularak, “Biz bir çocuğun durumunun sosyal medyada bu kadar yer almasını doğru bulmuyoruz. Biz bu duruma pedagojik olarak bakmaktayız. Biz bir çocuğun durumunun bu kadar sosyal medyada yer almasını, çocuğun üzerinden bu kadar tartışma yapılmasını onaylamıyoruz. Diğer çocukların üzerinde olan baskıyı kimse umursamıyor. Beklenti patlamasına, kendi çocukluğu açısından oluşabilecek sıkıntılar düşünülünce bizim tavrımız şu olur; bu, sadece ihtiyacın dilinden konuşmak. Aileyle görüştük, uzmanlarla görüştük, ihtiyacı neyse bu altyapıya, testlere, hangi öğretmenin desteğine ihtiyacı var gibi… Biz bunu yaparız ama sessizce yaparız. Sürekli sosyal medyada dillendirmek, çocuğun kişiliği, başka çocukların psikolojisi açısından birtakım olumsuzluklara yol açabilir. Biz gereken her tür uzmanlığa sahibiz. Ne gerekirse yapmanın sözünü de buradan veririz.” demişti.