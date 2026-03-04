Filozof Atakan yıllar sonra sessizliğini bozdu; 16 yaşındaki halini görenler, tanıyamadı
Türkiye’nin bir dönem "Filozof Atakan" olarak tanıdığı Atakan Kayalar yıllar sonra sessizliğini bozdu. Henüz 10 yaşındayken okuduğu ağır felsefe kitapları ve yaşına göre şaşırtıcı hitabetiyle milyonların konuştuğu isim haline gelen Kayalar, şimdilerde 16 yaşında bir genç olarak yeniden ekran karşısına geçti. Değişimiyle sosyal medyada büyük ilgi gören Atakan yeni hayallerini açıkladı.
2020 yılında bir kitapçıda kaydedilen görüntüsüyle bir gecede Türkiye’nin en çok konuştuğu isimlerden biri olan Atakan Kayalar, yıllar süren sessizliğini bozdu. O dönem felsefeye olan merakı ve derin bilgisiyle hem hayranlık uyandıran hem de tartışmalara neden olan "Filozof Atakan", bugünlerde 16 yaşında bir lise öğrencisi.
5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Filozof Atakan, bir anda tüm Türkiye'nin konuştuğu bir isim haline gelmişti. Konuşma üslubu, felsefeye merakı ve yaşının ilerisinde bilgisiyle dikkat çeken Filozof Atakan, takdir edildiği kadar tartışmaların da merkezi haline gelen bir isim olmuştu.
Dönemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyanın gündemine oturan ‘Filozof Atakan’ lakaplı Atakan Kayalar hakkında değerlendirmede bularak, “Biz bir çocuğun durumunun sosyal medyada bu kadar yer almasını doğru bulmuyoruz. Biz bu duruma pedagojik olarak bakmaktayız. Biz bir çocuğun durumunun bu kadar sosyal medyada yer almasını, çocuğun üzerinden bu kadar tartışma yapılmasını onaylamıyoruz. Diğer çocukların üzerinde olan baskıyı kimse umursamıyor. Beklenti patlamasına, kendi çocukluğu açısından oluşabilecek sıkıntılar düşünülünce bizim tavrımız şu olur; bu, sadece ihtiyacın dilinden konuşmak. Aileyle görüştük, uzmanlarla görüştük, ihtiyacı neyse bu altyapıya, testlere, hangi öğretmenin desteğine ihtiyacı var gibi… Biz bunu yaparız ama sessizce yaparız. Sürekli sosyal medyada dillendirmek, çocuğun kişiliği, başka çocukların psikolojisi açısından birtakım olumsuzluklara yol açabilir. Biz gereken her tür uzmanlığa sahibiz. Ne gerekirse yapmanın sözünü de buradan veririz.” demişti.
Uzun süredir kameralardan uzak bir hayat süren Atakan Kayalar’ın son hali X (Twitter) başta olmak üzere tüm platformlarda gündem oldu. Uzayan saçları ve fiziksel değişimiyle dikkat çeken genç isim, takipçileri için özel bir video mesaj paylaştı.