Fiyat farkı isyan ettirdi! Belediye vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2022 yılında tescili yapılan Osmaneli karpuzu üreteci bu yıl fiyatlardan memnun olmazken, tarladan 1 liraya alınan karpuzlar marketlerde 10 liraya satılıyor. Hal böyle olurken üretici arada parayı aracıların kazandığı dile getirirken, bu duruma Bilecik Belediyesi bir çözüm buldu.