Forbes listesine girdi: Türkiye'de gözden kaçan en özel 10 müze

Forbes Dergisi'nde yer alan ve Türkiye'deki müze ve sergileri anlatan 'Gözden Kaçan 10 Muhteşem Türk Müzesi' başlıklı yazıda, gezginler tarafından gözden kaçan ve görülmesi gereken müzelere yer verildi. Yazıda, "Gezginler tarafından sıklıkla gözden kaçan, inanılmaz derecede radar altında kalmış müzeler bulunuyor. Antik sanattan modern heykele, filmlerden mozaiklere, banyolardan insan saçına kadar uzanan geniş bir yelpazede koleksiyonlar yer alıyor" ifadeleriyle 10 Türk müzesi listelendi.

İşte listede yer alan 10 müze...