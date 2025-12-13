Geçen yıl çöle dönen gölde sevindiren manzara! Geri döndüler

SCÜ Eğitim Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, iklimin çok değişken bir olay ve mevsimsel dağılış içinde de çok farklılıklara sebep olabildiğine dikkat çekerek, "Bu beraberinde yıllar bazında değişken bir yağış ortalaması, kurumaya yüz tutmuş göller ve barajlara can suyu olabiliyor. Geçmiş yıllara bakıldığında geçen sene 24 Kasım itibarıyla Sivas'a gelen yağış ortalamasına göre bu yıl 1 hafta erken geldi. Tabii ki bu hem bizler hem de tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için çok önem arz etti. Artık kuraklık gün geçtikçe kendisini daha çok gösteren bir durum olduğu için çok büyük zararlara yol açıyordu. Bu süreçte en büyük sıkıntı yaşadığımız şey barajlar ve göletlerdeki suların tükenmesidir. Ama bu sene yağışlarla birlikte havzaya can suyu geldi. Bu süreç içerisinde 2-3 defa çok iyi diyebileceğimiz bir yağış ortalamasıyla karşı karşıya kaldık. Bingöl ve Ulaş havzasındaki tamamen kuruyan göllerin kısmi olarak dolmaya başladığını görebiliyoruz" diye konuştu.