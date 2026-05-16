Geçen yıl tamamen kuruyan Sülüklü Göl küllerinden doğdu
Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı eteklerinde yer alan ve geçen yıl kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Sülüklü Göl, bu yıl etkili olan sağanak yağışların ardından yeniden suyla doldu.
Manisa'da 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde, 600 metre yükseklikte bulunan doğal sit alanı Sülüklü Göl, geçen yıl yaşanan ekstrem kuraklığın ardından bu yıl etkili olan yoğun yağışlarla birlikte eski ihtişamına kavuştu. Tamamen kuruyup tabanı çatlayan gölün yeniden suyla dolmasıyla birlikte bölgedeki biyoçeşitlilik ve doğal yaşam da geri döndü.
Sülüklü Göl, önceki yıllarda yağış yetersizliği nedeniyle ciddi bir kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Türkiye'nin doğal gölleri arasında bulunan ve doğal güzelliği ile hayran bırakan göle, kurumaması için tankerlerle su taşındı.
Taşıma suyuyla yeniden can bulan göl, geçen yıl beklenen yağışların gelmemesi ile tamamen kurudu. Gölün tabanında büyük çatlaklıklar oluştu. Bu yıl etkili olan yağışların ardından göl yeniden suyla dolarken, bölgedeki doğal yaşam da geri döndü.
'GEÇEN SENE ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜK'
Bölgeye gelen ziyaretçilerden Dudu Çiçek, "Çok güzel oldu. Kuruduğunda çok üzülmüştüm. Şimdi yeniden canlanması sevindirici. Herkesin burayı temiz tutmasını istiyorum" dedi. Haldun Arıbaş ise "Geçen sene gölümüz kuruduğunda çok üzülmüştük. Yağmurlardan sonra yeniden canlandı ve böyle güzel bir manzarayla karşılaştık. Herkesi buraya bekliyoruz ancak gelenlerin gölü temiz tutup korumasını istiyoruz" diye konuştu.(DHA)