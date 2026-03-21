Geçen yıla göre tablo vahim! İstanbul'da sağanak sonrası barajların doluluk oranı belli oldu

Geçtiğimiz yılın Mart ayında %79,46 seviyesinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl aynı tarihte %47,59 olarak kaydedildi. En yüksek doluluk oranı %85,22 ile Elmalı Barajı'nda, en düşük doluluk oranı ise %28,3 ile Pabuçdere barajında ölçüldü.