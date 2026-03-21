  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. İstanbul'da sağanak sonrası barajların doluluk oranı açıklandı

Geçen yıla göre tablo vahim! İstanbul'da sağanak sonrası barajların doluluk oranı belli oldu

Ramazan Bayramı'nın ilk günü etkili olan sağanak yağışın ardından İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yükselişe geçti.

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Geçen yıla göre tablo vahim! İstanbul'da sağanak sonrası barajların doluluk oranı belli oldu - Resim: 1

İstanbul’da kış aylarının beklenen yağışları getirmemesi, barajlardaki su seviyelerini kritik noktalara çekti. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yaşanan yağışların etkisi merak edilirken, İSKİ, 21 Mart 2026 itibarıyla İstanbul barajlarındaki güncel doluluk oranlarını paylaştı.

1 / 3
Geçen yıla göre tablo vahim! İstanbul'da sağanak sonrası barajların doluluk oranı belli oldu - Resim: 2

Geçtiğimiz yılın Mart ayında %79,46 seviyesinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl aynı tarihte %47,59 olarak kaydedildi. En yüksek doluluk oranı %85,22 ile Elmalı Barajı'nda, en düşük doluluk oranı ise %28,3 ile Pabuçdere barajında ölçüldü.

2 / 3
Geçen yıla göre tablo vahim! İstanbul'da sağanak sonrası barajların doluluk oranı belli oldu - Resim: 3

Barajların güncel doluluk oranları

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum şöyle:

Baraj Adı Doluluk Oranı (%)
Elmalı 85,22
Ömerli 67,98
Darlık 61,07
Kazandere 53,06
Büyükçekmece 34,54
Alibey 34,16
Istrancalar 32,48
Terkos 29,41
Sazlıdere 29,17
Pabuçdere 28,30
3 / 3