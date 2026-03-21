Geçen yıla göre tablo vahim! İstanbul'da sağanak sonrası barajların doluluk oranı belli oldu
Ramazan Bayramı'nın ilk günü etkili olan sağanak yağışın ardından İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yükselişe geçti.
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
İstanbul’da kış aylarının beklenen yağışları getirmemesi, barajlardaki su seviyelerini kritik noktalara çekti. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yaşanan yağışların etkisi merak edilirken, İSKİ, 21 Mart 2026 itibarıyla İstanbul barajlarındaki güncel doluluk oranlarını paylaştı.
Geçtiğimiz yılın Mart ayında %79,46 seviyesinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl aynı tarihte %47,59 olarak kaydedildi. En yüksek doluluk oranı %85,22 ile Elmalı Barajı'nda, en düşük doluluk oranı ise %28,3 ile Pabuçdere barajında ölçüldü.
Barajların güncel doluluk oranları
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum şöyle:
|Baraj Adı
|Doluluk Oranı (%)
|Elmalı
|85,22
|Ömerli
|67,98
|Darlık
|61,07
|Kazandere
|53,06
|Büyükçekmece
|34,54
|Alibey
|34,16
|Istrancalar
|32,48
|Terkos
|29,41
|Sazlıdere
|29,17
|Pabuçdere
|28,30
