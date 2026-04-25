Gelibolu’da Anzakların şafak ayininde Atatürk’ün Anzak annelerine yazdığı tarihi mektubu yankılandı
Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yıl dönümünde, Tarihi Gelibolu Yarımadası yine binlerce Anzak torununa ev sahipliği yaptı. Uyku tulumlarıyla Anzak Koyu'nda geceleyen Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar, saat 04.40’ta başlayan geleneksel Şafak Ayini ile atalarını andı. Atatürk’ün Anzak annelerine yazdığı tarihi mektubun yankılandığı törenin tüm detayları haberimizde.
Çanakkale Kara Savaşları’nın 111. yılı anma törenleri kapsamında, Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Anzak Koyu’nda her yıl olduğu gibi bu yıl da duygu yüklü bir "Şafak Ayini" gerçekleştirildi. Avustralya ve Yeni Zelanda’dan gelen binlerce kişi, dedelerinin 111 yıl önce karaya çıktığı noktada bir araya geldi.
Anma töreni için günler öncesinden Türkiye’ye gelen ziyaretçiler, geceyi Anzak Koyu’nda uyku tulumları içerisinde geçirdi. Tören, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte saat 04.40’ta başladı. Yeni Zelanda ve Avustralya Savunma Kuvvetleri temsilcilerinin günün anlam ve önemine dair konuşmalar yaptığı programda, Shell Green Mezarlığı ve "Şeref" temalı özel video gösterimleri izleyicilerle paylaşıldı.
Törenin en etkileyici anlarından biri, Türk Silahlı Kuvvetleri adına yapılan konuşmada yaşandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, evlatlarını bu topraklarda kaybeden Anzak annelerine hitaben yazdığı ve "Evlatlarınız bizim bağrımızdadır" sözleriyle dünya tarihine geçen o meşhur mektubu, hem Türkçe hem de İngilizce olarak okundu.
Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Cindy Kiro’nun da katıldığı törende; Karanga (geleneksel toplanma çağrısı) yapıldı ve ülkelerin çelenkleri sunuldu. Saygı duruşunun ardından Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda ulusal marşları birlikte okundu.