  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Genç girişimci 1,2 milyon TL harcayıp kendi işini mobile çevirdi

Genç girişimci 1,2 milyon TL harcayıp kendi işini mobile çevirdi

Eskişehir'de yaşayan bir erkek kuaförü 1 milyon 250 bin TL harcayarak içini berber dükkânı şeklinde dizayn ettiği minibüs ile müşterisinin ayağına giderek hizmet veriyor.

Kaynak: İHA
Genç girişimci 1,2 milyon TL harcayıp kendi işini mobile çevirdi - Resim: 1

Eskişehir'de erkek kuaförlüğü yapan 28 yaşındaki Caner Yıldırım farklı bir proje geliştirerek müşterilerine hizmet vermeye başladı.

1 / 9
Genç girişimci 1,2 milyon TL harcayıp kendi işini mobile çevirdi - Resim: 2

Önceden şehirlerarası tur firmasında çalışan minibüsü satın alan Yıldırım, aracın içini berber dükkânından farksız bir biçimde dizayn ederek müşterisinin ayağına gitmeye başladı.

2 / 9
Genç girişimci 1,2 milyon TL harcayıp kendi işini mobile çevirdi - Resim: 3

Koronovirüs pandemisinde aklında şekillenen projeyi bu yıl hayata geçiren esnaf 1 milyon 250 bin TL harcayarak seyyar berberini kurdu. 

3 / 9
Genç girişimci 1,2 milyon TL harcayıp kendi işini mobile çevirdi - Resim: 4

Özel müşterilerinin ayağına giderek hizmet veren araç için ehliyetini büyüten Yıldırım ileride ise bir otobüsü aynı şekilde dizayn edip şehirler arası hizmet vermeyi planlıyor.

4 / 9