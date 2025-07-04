Gören inanamadı: Temmuz'un 4'ünde Rize'nin zirvesinde her yer karlar altında
Türkiye'nin dört bir yanı sıcaktan kavrulurken Karadeniz bölgesinden gelen bu görüntüler herkesi hayretler içerisinde bıraktı... Kar yağışı sonrasında ortaya çıkan bu bembeyaz manzara bugün Rize'de çekildi..
Kaynak: DHA
Rize'de temmuz ayında yağan kar, Kaçkar Dağları ile yüksek kesimli yaylaları beyaza bürüdü.
1 / 7
Türkiye genelinde sıcak hava etkisini gösterirken, Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağdı.
2 / 7
Gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla Kaçkar Dağları ile yüksek kesimli yaylalar beyaza büründü.
3 / 7
Diğer yandan İl Özel İdaresi ekipleri, karla kaplı yüksek rakımlı yaylalarda iş makineleriyle yol açma ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
4 / 7