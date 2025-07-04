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Gören inanamadı: Temmuz'un 4'ünde Rize'nin zirvesinde her yer karlar altında

Türkiye'nin dört bir yanı sıcaktan kavrulurken Karadeniz bölgesinden gelen bu görüntüler herkesi hayretler içerisinde bıraktı... Kar yağışı sonrasında ortaya çıkan bu bembeyaz manzara bugün Rize'de çekildi..

Kaynak: DHA
Gören inanamadı: Temmuz'un 4'ünde Rize'nin zirvesinde her yer karlar altında - Resim: 1

Rize'de temmuz ayında yağan kar, Kaçkar Dağları ile yüksek kesimli yaylaları beyaza bürüdü.

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Gören inanamadı: Temmuz'un 4'ünde Rize'nin zirvesinde her yer karlar altında - Resim: 2

Türkiye genelinde sıcak hava etkisini gösterirken, Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağdı.

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Gören inanamadı: Temmuz'un 4'ünde Rize'nin zirvesinde her yer karlar altında - Resim: 3

Gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla Kaçkar Dağları ile yüksek kesimli yaylalar beyaza büründü. 

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Gören inanamadı: Temmuz'un 4'ünde Rize'nin zirvesinde her yer karlar altında - Resim: 4

Diğer yandan İl Özel İdaresi ekipleri, karla kaplı yüksek rakımlı yaylalarda iş makineleriyle yol açma ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. 

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