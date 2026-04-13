Gören uzay mekiği sanıyor ama o masmavi cennetlerin milyar TLlik en sıradışı yatı

Ultra lüks yat imalatında dünyanın en önemli merkezlerinden biri olan Antalya Serbest Bölge, son yıllarda bakım ve onarım alanında da ciddi talep görüyor. Dünyanın birçok ülkesinden lüks yatların sahipleri, bakım ve onarım için kenti tercih ediyor. Son olarak dünyada sadece iki tane bulunan ve dış görünüşü uzay mekiğini andıran Galaxy ve Galaxy Of Happiness isimli gümüş renkli trimaran ile 80 metrelik süper bir yat, bakım ve onarım için Antalya Serbest Bölge'ye geldi.