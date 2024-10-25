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Güneşli sonbaharın en gözde rotasıydı; o da yok oldu!

Bolu'nun doğa harikası lokasyonlarından biri olan Sünnet Gölü de kuraklığın kurbanı oldu.

Kaynak: İHA
Güneşli sonbaharın en gözde rotasıydı; o da yok oldu! - Resim: 1

Türkiye'nin doğa cennetlerinden biri olan Bolu'da sonbahar güzelliği yaşanırken gelen bir görüntü Türkiye'yi kahretti.

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Güneşli sonbaharın en gözde rotasıydı; o da yok oldu! - Resim: 2

Güzelliğinin yanı sıra Bolu tarihinin en büyük orman yangınında helikopterlerin sorti yaptığı göl, kuraklıkla karşı karşıya kaldı.

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Güneşli sonbaharın en gözde rotasıydı; o da yok oldu! - Resim: 3

Yaklaşık 5 metre kıyılardan çekilen göl, Bolu tarihinin en büyük orman yangınında önemli rol oynamıştı.

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Güneşli sonbaharın en gözde rotasıydı; o da yok oldu! - Resim: 4

3 gün süren yangında helikopter 775 ton su alarak 289 sorti yapmıştı.

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