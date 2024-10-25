Güneşli sonbaharın en gözde rotasıydı; o da yok oldu!
Bolu'nun doğa harikası lokasyonlarından biri olan Sünnet Gölü de kuraklığın kurbanı oldu.
Kaynak: İHA
Türkiye'nin doğa cennetlerinden biri olan Bolu'da sonbahar güzelliği yaşanırken gelen bir görüntü Türkiye'yi kahretti.
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Güzelliğinin yanı sıra Bolu tarihinin en büyük orman yangınında helikopterlerin sorti yaptığı göl, kuraklıkla karşı karşıya kaldı.
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Yaklaşık 5 metre kıyılardan çekilen göl, Bolu tarihinin en büyük orman yangınında önemli rol oynamıştı.
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3 gün süren yangında helikopter 775 ton su alarak 289 sorti yapmıştı.
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