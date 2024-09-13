Gurme ve Gastronomi fuarında metrelerce uzunlukta Türk kebabı şöleni

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Yöresel Ürünler Gurme ve Gastronomi Fuarı’na katılan bir restorandın kebap ustaları, 65 kilo et kullanılarak şehrin plaka numarası olan 65 metre uzunluğunda hazırladıkları Adana kebabını davetlilere ikram etti.