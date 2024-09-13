Gurme ve Gastronomi fuarında metrelerce uzunlukta Türk kebabı şöleni
Van'da düzenlenen "Gurme ve Gastronomi" fuarında davetlilere 65 metre uzunluğundaki kebap ikram edildi.
Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Yöresel Ürünler Gurme ve Gastronomi Fuarı’na katılan bir restorandın kebap ustaları, 65 kilo et kullanılarak şehrin plaka numarası olan 65 metre uzunluğunda hazırladıkları Adana kebabını davetlilere ikram etti.
Van'da Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde bu yıl 2’ncisi düzenlenen, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Orgazine Sanayi Bölgesi Başkanlığı'nın da destek verdiği Yöresel Ürünler Gurme ve Gastronomi Fuarı’na yurtiçi ve İran’dan 88 firma katılım sağladı.
12-15 Eyül tarihleri arasında açık kalacak olan fuara katılan firma ve kurumlar, yörelerine ait mutfak lezzetlerini sergiledi.
Fuarın açılış kurdelesi Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takca, bazı ilerden gelen oda başkanları tarafından kesildi. Fuara katılan Salih Usta Kebap ustaları, kongre merkezi önünde kurulan mangallarda şehrin plakası olan 65 metre uzunluğunda Adana kebabını hazırladı. 50 usta ve garsonun görev aldığı etkinlikte pişirilen Adana kebap, misafirlere ikram edildi.