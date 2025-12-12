Hafta sonu bir tarafta yaz diğer tarafta kış havası var: İşte yağış beklenen illerimiz
Meteoroloji'den alınan son hava durumu raporuna göre haftasonu boyuncu pek çok ilimiz için yağmur ve kar yağışı alarmı verildi. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz (Çorum Haric), Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Çankırı, Yozgat ve Bingöl çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı ve Yozgat'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Karadeniz'de güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri